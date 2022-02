Matrix Resurrections: il film con Keanu Reeves da domani in digitale in Italia!

In attesa della pubblicazione dell'edizione home video di Matrix Resurrections, il nuovo film della saga sci-fi con protagonista Keanu Reeves si prepara al debutto in Italia sul mercato on demand.

Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il quarto film del franchise (quinto contando il collettivo Animatrix) sarà disponibile da domani giovedì 10 febbraio, per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. In Matrix Resurrections ritorna un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e soprattutto per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se Thomas… Neo… ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un’illusione, è tuttora l’unica via d’uscita o d’entrata per Matrix, che oggi è più forte, più sicura e più pericolosa che mai.

Come l'aggiornamento di un sistema operativo partito imprevisto durante la notte a computer spento, Resurrections ricalibra e rivede i film originali da un nuovo punto di vista - quasi si pensa a Kiarostami, per il modo con cui si fa un passo indietro rispetto alla saga originale e la si inquadra da un 'piano' della realtà diverso - arrivando allo spettatore familiare e diverso al tempo stesso: le sue funzionalità si conoscono ma la sua estetica è abbagliante e più nuova, e in questo modo misteriosa. Del resto il cinema delle Wachowski - o della Wachowski, in questo caso - è sempre stato un cinema soprattutto estetico: estetico e teorico, e Matrix Resurrections è entrambe le cose all'ennesima potenza.

