Matrix Resurrections: esiste una scena post-credit?

Sono passati 18 anni da Matrix Revolutions, ultimo film della trilogia creata dalle sorelle Wachowski, ma finalmente Matrix è tornato in sala, almeno negli USA, con un nuovo sequel. Ebbene, dal 2003 ad oggi è divenuto comune per le grandi produzioni, soprattuto grazie al MCU, inserire delle scene post-credit e Matrix Resurrections non fa eccezione.

Però, non aspettatevi un elemento rilevante dal punto di vista narrativo o un teaser per il futuro della saga, in quanto si tratta solamente di una piccola e simpatica aggiunta, niente di più. Infatti, chi ha avuto il piacere di vedere Matrix Resurrections paragona la sua scena post-credit a quella di Ant-Man and the Wasp, in cui vediamo la formica suonare la batteria. Sicché, come già detto, la sua visione non è certo indispensabile per la piena comprensione del film.

Dagli USA in questi giorni sono arrivate altre novità riguardanti il film, infatti, sono state pubblicate le recensioni di Matrix Resurrections dalle principali testate americane. In generale, la pellicola ha ricevuto giudizi misti da parte dalla stampa e del pubblico, che hanno reagito in modo tiepido al nuovo capitolo della saga di Neo e Trinity.

Per concludere, v'invitiamo a leggere la nostra recensione di Matrix Resurrections e vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il 1 gennaio 2022.