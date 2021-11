Matrix Resurrections, quanto durerà il quarto capitolo della saga?

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ritorneranno molto presto nei ruoli di Neo e Trinity in Matrix Resurrections. A ben 18 anni da Revolutions, che era uscito nel 2003, Lana Wachowski riporta sullo schermo il suo franchise, promettendo novità ma senza dimenticare il passato. Ma quanto durerà questo quarto film in arrivo?

Una domanda non banale, perché sicuramente si tratta di un elemento che è parte del successo del film. Secondo Paul Thomas Anderson i film dovrebbero durare due ore, non di più, perché è in questo tempo che, secondo lui, una storia riesce a dare il suo massimo. Le sorelle Wachowski si sono avvicinate a questo traguardo con il terzo film del franchise, Revolutions, che durava 129 minuti, dunque due ore e 9 minuti.

I capitoli precedenti, invece, avevano una durata di poco superiore. Mentre il secondo, Reloaded, durava 138 minuti, e dunque due ore e 18 minuti, il primo ne durava invece 136, e quindi due ore e 16. Il quarto, secondo quanto riportato, sarà il più lungo, con una durata di ben 147 minuti, e dunque due ore e 27 minuti.

Questa volta, al timone, ci sarà soltanto una delle sorelle Wachowski: Lana. I fan sono molto curiosi di scoprire cosa accadrà in queste due ore e 27. Lo potranno scoprire soltanto dal 1 Gennaio, quando il film arriverà in sala. Intanto ecco il trailer di Matrix Resurrections!