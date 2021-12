Matrix Resurrections, i compositori sulla collaborazione con Lana Wachowski

Uno degli elementi più rivoluzionari del Matrix del 1999 è stata sicuramente la musica di John Davis, che rifletteva il tono del racconto attraverso un mix tra orchestra e composizioni elettroniche. Proprio da questa base sono partiti Tom Tykwer and Johnny Klimek per i brani di Matrix Resurrections. I due hanno parlato della collaborazione.

I compositori hanno infatti spiegato quando è iniziato il rapporto con le registe e come è stato condotto il lavoro su Resurrections da un punto di vista di tempistiche. Sul quando interviene subito Klimek, che dice che a livello artistico tutto è iniziato ai tempi di Cloud Atlas. Tykwer precisa però che le conoscono da ben 20 anni, e col tempo sono diventati loro amici intimi. Infatti il regista e compositore tedesco ammirava molto The Matrix ai tempi, e aveva scoperto che Lana e Lilly Wachowski apprezzavano molto il suo Run Lola Run. I due film erano usciti più o meno insieme al cinema negli USA, consolidando un'amicizia nata da un'ammirazione reciproca.

Entrambi i film presentavano partiture molto interessanti, e Tykwer non poté non sottolineare insieme al collega Klimek che combinare brani orchestrali a canzoni elettroniche fosse assolutamente geniale, e in linea con la pellicola, che veniva arricchita da questo elemento. A quel punto si sono incontrati, e la connessione è stata reciproca. Il desiderio di lavorare insieme li ha portati a comporre qualcosa, ma il tempo era poco, perché tutti lavoravano. Sempre. Ad un certo punto, dopo tanto tempo, si sono semplicemente detti "dobbiamo fare qualcosa", ed è così che è nata la prima canzone per Matrix 4, prima che iniziassero le riprese. Insomma, una collaborazione tra amici che amano il cinema.

Secondo i compositori la musica di Matrix Resurrections racconta il film. Voi cosa ne pensate di questa affermazione? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto il film è arrivato al cinema, facendo molto parlare di sé. Noi abbiamo provato a raccontarvi cosa ne pensiamo del risultato nella nostra recensione di Matrix 4.