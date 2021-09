Matrix Resurrections, come mai Neo è ancora vivo? La risposta potrebbe essere nel trailer

Continuiamo ad approfondire il primo e sensazionale trailer di Matrix Resurrections, attesissimo quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves diretto in solitaria da Lana Wachowski, perché a quanto pare il footage ufficiale potrebbe aver già rivelato il perché Neo sia ancora vivo e vegeto - o quasi.

Come sappiamo, alla fine di Matrix Revolutions il protagonista interpretato da Keanu Reeves soccombeva al suo stesso sacrificio per sconfiggere una volta per tutte l'Agente Smith, trasportato poi via dalle macchine della superficie ormai morto, o almeno così credevano tutti. L'idea più diffusa era che il suo corpo venisse liquefatto per diventare carburante per le macchine, ma guardando il trailer di Resurrections appare chiaro un destino diverso per l'Eletto.



Tra le varie immagini del filmato (qui la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections) ce n'è una dove vediamo Neo gravemente ferito. Nel frame (che potete vedere in calce alla notizia), Neo è circondando da piccole macchine che si affollano attorno al suo corpo collegato a dei cavi che presumibilmente trasportano la sua coscienza in Matrix. Per qualcuno, sarebbe proprio lo stesso Neo la fonte principale d'energia della nuova Matrice, motivo che spiegherebbe il perché il protagonista venga costretto a prendere costantemente delle Pillole Blu, così da restare ancorato alla finzione e continuare a dare "carburante" a Matrix.



Dall'immagine risulta poi chiaro come gli eventi di Matrix Revolutions sia rimasti canonici, al contrario di come pensava qualcuno, dato che sono evidentissime le ferite agli occhi di Neo che l'Eletto aveva ricevuto proprio nel terzo capitolo del franchise.



La domanda attuale è: perché le macchine hanno deciso di tenere Neo in vita?



Lo scopriremo il prossimo 1° gennaio 2022, giorno d'uscita nelle sale italiane di Matrix Resurrections.