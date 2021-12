Matrix Resurrections, il co-sceneggiatore ammette: 'nuovo Morpheus sempre stato nei piani'

Laurence Fishburne ha interpretato Morpheus nella trilogia originale e sebbene il personaggio sia presente in Matrix Resurrections, questa volta il ruolo è stato ricoperto da Yahya Abdul-Mateen II. Secondo il co-sceneggiatore del film Aleksandar Hemon, un nuovo Morpheus è sempre stato parte del piano originale del film.

Attualmente Matrix Resurrections è il film più piratato, con gli incassi che si aggirano intorno ai $ 22,5 milioni il quarto film della saga non è partito nel migliore dei modi. Hemon ha anche rivelato a Gizmodo che originariamente avevano scritto un altro personaggio per un attore che poi non ha potuto prendere parte al film, poiché molte cose cambiano durante il processo di realizzazione:



“Un nuovo Morpheus faceva parte del piano fin dall'inizio. Sapevamo che Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sarebbero stati coinvolti. Senza di loro, questa cosa non sarebbe stata possibile. Ma l'altra cosa che ho imparato, durante la mia breve carriera, è che il cinema è fatto di occasioni. E così le persone potrebbero o meno fare parte di un film, e alcune cose potrebbero cambiare. Abbiamo scritto un personaggio per qualcuno che pensavamo potesse interpretarlo ma poi non è stato possibile. Non abbiamo cambiato nulla radicalmente, ma stavamo solo immaginando questo attore nel ruolo. E poi si è scoperto che non era possibile averlo".

Hemon ha ammesso, tuttavia, che ci sono stati "colloqui preliminari" con Hugo Weaving per riprendere il ruolo di Agente Smith dai film originali, ma alla fine è stato scelto invece Jonathan Groff. Il produttore James McTeigue ha recentemente dichiarato a Collider che al momento non ci sono piani per alcun seguito. “Non abbiamo un prequel in mente e non abbiamo un sequel in mente. Non abbiamo un'altra trilogia in programma". Vi lasciamo con la nostra recensione di Matrix Resurrections che uscirà al cinema l'1 gennaio 2022.