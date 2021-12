Matrix Resurrections, il nuovo video in anteprima risponde a grandi quesiti sul franchise

Warner Bros. Pictures ha pubblicato una clip di Matrix Resurrections, presentata nel corso dei Game Awards proprio dalle due star principali, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Il video svela alcune particolarità inedite del franchise e del sequel nello specifico. Soprattutto dopo quanto successo nell'epilogo di Matrix Revolutions.

Non proseguite nella lettura se non volete incappare in qualche spoiler di Matrix.



Come i fan sapranno, Matrix Revolutions nel 2003 si concluse con la morte di Neo e Trinity oltre ad un nuovo riavvio per Matrix. Quale situazione ritroviamo in Matrix Resurrections? Perché Laurence Fishburne non interpreta Morpheus? Questa clip offre diverse informazioni su alcune cose.



Innanzitutto questa versione di Matrix è chiaramente influenzata dalla modernità poiché i videotelefoni impediscono a coloro che sono collegati a Matrix di rendersi conto della realtà. Non occorre più precipitarsi nelle cabine telefoniche per poter entrare e/o uscire da Matrix ma possono teletrasportarsi anche su grandi distanze utilizzando i portali. Come fa notare Bugs (Jessica Henwick) dopo aver viaggiato attraverso un portale ora i personaggi si ritrovano a Tokyo; si tratta di un momento storico perché mai prima d'ora nel franchise era stato menzionato un luogo specifico sulla cartina.



Un'altra modifica che svela la clip è quella legata al modo in cui gli hacker che operano all'interno di Matrix comunicano con i loro operatori. Nei film originali gli operatori erano gli occhi e le orecchie all'esterno di Matrix, ma nel video si vede chiaramente Zeke (Toby Onwumere) apparire all'interno di Matrix stesso.

Infine la chiusura del video: mentre Neo e Bugs entrano in una nuova stanza si riuniscono con il Morpheus giovane di Yahya Abdul-Mateen II mentre alle loro spalle si vedono le sequenze del primo Matrix riprodotte. Keanu Reeves sarà protagonista, così come nei precedenti tre capitoli.



Secondo quanto dichiarato dall'attore, Matrix Resurrections è soprattutto la storia d'amore tra Neo e Trinity.