Matrix Resurrections al cinema, spiegazione del finale del film

Pillola rossa o pillola blu? Se sceglierete la prima scoprirete quanto è profonda la Tana del Bianconiglio e quanto è complesso il finale di questo nuovo Matrix Resurrections: un reboot che cambia totalmente le regole e le alleanze dei vecchi film, con un cliffhanger dal sapore metacinematografico che preannuncia una nuova saga.

Andremo dritti al punto per questo nuovo capitolo diretto dalla sola Lana Wachoski: un reboot traballante, nonostante la teoria di Keanu Reeves su Matrix Resurrections e le reazioni da sequel che avrebbe scatenato, mentre I Simpson avevano previsto Matrix Resurrections con vent’anni d’anticipo, compresa la data d’uscita. Che avessero già ingerito la pillola rossa? Se non l’avete ancora visto e preferite la blu, interrompete immediatamente la lettura, perché seguono spoiler.

Alla fine della scorsa trilogia, un nuovo Matrix era stato creato. Diverso, meno cupo, che dal caratteristico grigio-verdastro passava a tonalità dai mille colori. Apparentemente, solo apparentemente, più felice. In realtà, il gioco alla base è lo stesso: Neo e Trinity sono notevolmente “invecchiati” – se si può parlare di invecchiamento in un mondo che non esiste – immemori della rivoluzione contro le macchine che hanno scatenato in superficie. Tuttavia, nonostante il loro accordo con le macchine e dopo esser stati riportati in vita nel Matrix, il loro destino non può essere che quello di uscirne.

Neo ce l’ha fatta, ora deve penetrare nella città delle macchine e salvare anche Trinity. Ma spetterà a lei la decisione ultima se abbandonare quel mondo onirico e consolatorio. Un mondo che, assieme a nuove regole, ha anche un nuovo creatore. È quel famoso Psicologo interpretato da Neil Patrick Harris (HIMYM), che ha creato un nuovo Matrix basato proprio sulla storia d’amore (impossibile) fra Neo e Trinity. Tenendoli a distanza, ma abbastanza vicini da creare un’attrazione quasi magnetica dei due, ha generato un mondo basato su questo loro sentimento inespresso: sul desiderio di ottenere ciò che non si ha e sulla paura di perdere quello che si è guadagnato.

Nella ricostruzione, molti vecchi programmi sono stati messi in naftalina, impazziti, cosa che ha spinto l’Agente Smith – sostituito con il recasting di Jonathan Groff (Mindhunter) come per Morpheus – ad allearsi, sembra impossibile, con Neo, per mettere fine alla dittatura dello Psicologo. Alla fine, com’è ovvio, Neo e Trinity si rincontrano, ma l’Eletto non sembra riuscire a controllare il Matrix come una volta. Circondati, si getteranno in una caduta libera arrestata solo da Trinity. La connessione fra i due ha creato infatti uno scambio di poteri: se così si può dire, una nuova versione femminile dell’Eletto.

Sconfitto lo Psicologo anche grazie all’intervento di Smith, i due sembrano sordi agli avvertimenti di Harris sul resto degli umani che intendono liberare: “A loro piace il mio mondo. Non vogliono la libertà o l’autodeterminazione. Vogliono essere controllati. Bramano il confort della certezza”. Come citava tutt’altra saga insomma: “Mai rinunciare alla lotta. E mai rinuncerò. La battaglia è appena cominciata”. Ecco la nostra recensione di Matrix Resurrections.