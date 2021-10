Matrix Resurrections, l'eredità della saga nel nuovo filmato ufficiale

In un nuovo video il cast di Matrix Resurrections ha riflettuto sull'eredità che ha lasciato il franchise e su come ha influenzato le loro vite. Il primo film, Matrix, uscì nel 1999 ed è stato uno spartiacque importante nel genere sci-fi, lodato dalla critica ed enorme successo al box-office. Ancora oggi viene citato dai fan.

Considerato come uno dei film maggiormente influenti di fine anni '90, Matrix ha avuto due seguiti, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, sfortunatamente non accolti bene come il primo capitolo. Tuttavia il doppio flop non ha contaminato l'eredità lasciata dal primo film.



Per diverso tempo la Warner Bros. ha avuto in cantiere un nuovo film senza tuttavia render noto con chiarezza quale fosse la direzione da intraprendere, e con voci che parlavano addirittura di un reboot oppure un prequel.

Alla fine si è trattato di un sequel, con il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Nel video che trovate insieme alla news potete ascoltare direttamente dalle star del film cosa ha significato per loro Matrix, anche negli anni successivi all'uscita in sala dei tre capitoli.

Diretto da Lana Wachowski, senza l'ausilio di Lilly come nei precedenti film,Matrix Resurrections comprende nel cast Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt.



