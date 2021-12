Matrix Resurrections, capodanno con Keanu Reeves: il film sarà al cinema da mezzanotte!

Matrix Resurrections arriva in Italia dall'1 gennaio 2022, ma se volete festeggiare il capodanno insieme a Keanu Reeves potrete farlo grazie alla distribuzione di Warner Bros., che inizierà a proiettare il film già dalla mezzanotte.

Nello specifico, la catena di cinema The Space inizierà le proiezioni di Matrix Resurrections dalle 00:05 dell'1 gennaio, tecnicamente già domani ma per i festaioli (muniti di Super Green Pass e mascherine ffp2) ancora oggi: insomma, i fuochi d'artificio quest'anno li portano Neo e Trinity. Parteciperete ad una delle proiezioni notturne di Matrix Resurrections? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Matrix Resurrections è il terzo sequel di Matrix e il quinto film della saga, contando anche l'imprescindibile capitolo animato intitolato Animatrix, fondamentale per conoscere al meglio i simbolismi e la cultura cyberpunk al centro del franchise. Resurrections è ambientato diversi anni dopo gli eventi avvenuti in Matrix Revolutions: oggi Neo vive nel mondo reale, inconsapevole delle verità acquisite nel passato. Il prescelto è disorientato dalla quotidiana assunzione della famosa pillola blu, ma riesce lo stesso a percepire che gli individui sono ancora schiavi della tecnologia. L'incontro con alcuni personaggi decisivi restituiranno al protagonista la consapevolezza e il controllo di Matrix, per andare ancora più in profondità nella tana del Bianconiglio.

