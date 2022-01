Matrix Resurrections, in arrivo due vinili imperdibili con la colonna sonora del film

I fan di Matrix non vorranno proprio perdersi i nuovi vinili in uscita, Mondo Music, in collaborazione con WaterTower Music, hanno annunciato The Matrix Resurrections: Original Motion Picture Soundtrack e The Matrix Resurrections: The Remixes, che conterranno la colonna sonora e i remix in due pezzi da collezione imperdibili.

Protagonisti della copertina della soundtrack sono i profili in ombra di Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Ann Moss), l'amore tra i due è il fulcro di Matrix, mentre i due si guardano profondamente negli occhi con il sole che splende alle loro spalle. Johnny Klimek e Tom Tykwer sono gli autori della colonna sonora di questo nuovo capitolo, entrambi erano entusiasti di partecipare al progetto riferendosi alla musica originale della trilogia come "una delle più grandi colonne sonore di tutti i tempi".



La copertina mozzafiato del vinile è del direttore creativo di Mondo Mo Shafeek, potete dare un’occhiata alla nostra gallery in calce alla notizia. I dischi stessi sono stampati su vinile colorato a tema "Digital Rain" e sono una tiratura limitata di tremila copie, con un vinile nero standard a seguire. In The Matrix Resurrections: The Remixes ci sono 11 tracce composte da Klimek e Tykwer, Marcel Dettmann, Moderna, Thomas Fehlmann, System 01, Esther Silex & Kotelett, Gudrun Gut, Almost Falling, Psychic Health, Eclectic Youth e Alessandro Adriani. Entrambi i vinili saranno disponibili per il preordine dal 19 gennaio sul sito web di Mondo Music.

Ecco l’elenco dei brani di The Matrix Resurrections: Original Motion Picture Soundtrack:

Lato A

1. Opening - The Matrix Resurrections

2. Two and the Same

3. Meeting Trinity

4. It's in My Mind

5. I Fly or I Fall



Lato B

1. Set and Setting

2. Into the Train

3. Exit the Pod

4. The Dojo

5. Enter IO

6. Inside IO



Lato C

1. Escape

2. Broadcast Depth

3. Exiles

4. Factory Fight

5. Bullet Time

6. Recruiting



Lato D

1. Infiltration

2. I Like Tests

3. I Can't Be Her

4. Simulatte Brawl

5. Swarm

6. Sky Scrape

7. My Dream Ended Here



The Matrix Resurrections: The Remixes



Lato A

1. Neo and Trinity Theme (Johnny Klimek & Tom Tykwer Exomorph Remix)

2. Opening - The Matrix Resurrections (Alessandro Adriani Remix)

3. My Dream Ended Here (Marcel Dettmann Remix)

4. Nosce (Almost Falling Remix)



Lato B

1. Bullet Time (Moderna Remix)

2. Back to the Matrix (Eclectic Youth Remix)

3. Welcome to the Crib (System 01 Remix)



Lato C

1. Flowing (Thomas Fehlmann Remix)

2. Temet (Esther Silex & Kotelett Remix)



Lato D

1. Choice (Psychic Health Remix)

2. Monumental (Gudrun Gut Remix)



Vi lasciamo con la nostra recensione di Matrix Resurrections, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questi due vinili in uscita.