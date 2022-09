Matrix Resurrections arriva su Sky: quando e come vedere il nuovo film con Keanu Reeves

Matrix Resurrections, l’attesissimo nuovo capitolo dell'innovativo franchise di Lana e Lilly Wachowski che ha ridefinito un genere nei primi anni 2000, arriva in prima tv assoluta su Sky Cinema.

Il film sarà in onda lunedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema 4K, e sarà anche disponibile in streaming su NOW e on demand. Come se non bastasse, l'appuntamento è previsto anche alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection, che come uno degli agenti Smith per l'occasione viene 'assorbito' da Matrix Resurrections per trasformarsi n Sky Cinema Sci-Fi: fino a venerdì 16 settembre, Sky Cinema Collection diventa infatti Sky Cinema Sci-Fi, un canale interamente dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro, con 70 titoli in programmazione.

Dopo la trilogia cult di Matrix, la regista visionaria Lana Wachowski si riunisce nuovamente con l'idolo delle folle Keanu Reeves e con la co-protagonista Carrie-Anne Moss, che tornano negli iconici ruoli di Neo e Trinity. Con loro nel cast i nuovi arrivati Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus), Jessica Henwick (Bugs), Jonathan Groff (Smith), Neil Patrick Harris (The Analyst), Priyanka Chopra Jonas (Sati) e la veterana della saga, Jada Pinkett Smith (Niobe).

Il film, che è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures, racconta la nuova avventura dell'Eletto, Thomas Anderson, che si ritroverà ancora una volta a dover fronteggiare le insidie di Matrix.