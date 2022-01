Matrix Resurrections, 5 momenti chiave nel film di Lana Wachowski

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Matrix Resurrections, il nuovo film di Lana Wachowski non ha convinto del tutto. Per molti si è trattata di un'operazione non necessaria. Tuttavia la pellicola presenta diversi momenti importanti per la storia e per la saga. Eccone 5.

LA SCENA INIZIALE

La scena di apertura è molto importante, perché porta con sé un certo effetto nostalgia, ma presenta anche un personaggio nuovo. Infatti in questo caso viene ricreata la prima scena del film originale, ma a differenza di quest'ultimo, in questo caso Morpheus dà la caccia. Alla fine arriva Bugs che lo aiuta a fuggire da Matrix.

NEO PRENDE LA PILLOLA ROSSA

Neo viene portato nella tana di Morpheus, che gli mostra un video del primo incontro avvenuto nel film originale, spiegandogli come lui (e altri) trovino troppo conforto nella nostalgia. Proprio dopo queste parole Neo ripete la storia, e sceglie nuovamente la pillola rossa.

L'ANALISTA SI RIVELA

Il personaggio dell'analista è sicuramente affascinante, e a un certo punto del film rivela di essere il vero cattivo. Qualcosa che si aspettavano un po' tutti. Il personaggio svela di aver imprigionato Neo e Trinity per alimentare Matrix con l'energia nata dalla loro sofferenza (che deriva dal fatto che non sono insieme).

NEO E TRINITY: IL SALVATAGGIO

Uno degli elementi fondamentali della saga è sicuramente l'amore tra Neo e Trinity. Sono diversi i momenti importanti che condividono i due personaggi, ma uno in particolare spicca tra i vari: dopo essere fuggiti dall'Analista, i due si ritrovano intrappolati in cima a un grattacielo con un paio di elicotteri. Neo non riesce a librarsi in aria, e Trinity impara a fluttuare per salvarlo. Un vero atto d'amore e di fede.

ANDERSON VS SMITH

In memoria dei vecchi tempi, in una scena Neo combatte il rinato Agente Smith. Qui vediamo Neo che recupera le sue forze, in uno scontro davvero brutale. Imprigionati da Matrix, i due sembrano destinati a combattersi più e più volte.