Matrix, nuova produzione dedicata alla saga con Keanu Reeves: sarà diretta da Danny Boyle

Da poco Matrix Resurrections è giunto su Sky e nel frattempo, Danny Boyle si prepara a portare in scena uno spettacolo di danza ispirato proprio all'iconico franchise delle sorelle Wachowski con protagonista Keanu Reeves.

Il progetto intitolato Free Your Mind che ha da poco ottenuto il via libera della Warner Bros, debutterà ad ottobre del prossimo anno alla Factory International di Manchester, nel Regno Unito. Michael ‘Mikey J’ Asante si occuperà delle musiche mentre Kenrick ‘H2O’ Sandy si dedicherà alle coreografie. Tracey Seaward si occuperà della produzione mentre la drammaturga e poeta Sabrina Mahfouz sarà colei che scriverà in prima persona l'opera che protrà contare tra l'altra anche delle statue di scena realizzate dall’artista Es Devlin.

Questa produzione liberamente ispirata a Matrix è stata descritta come un grosso lavoro di gruppo che ci porterà ancora una volta nel sorprendente mondo fantascientifico in stile cyberpubk: "Combinando le coreografie hip-hop di centinaia di ballerini con le scenografie immersive di ultima generazione, Free Your Mind porterà il pubblico in un viaggio avvincente all’interno di Matrix e in un nuovo regno di possibilità".

Intanto, se volete saperne di più su questa saga, date uno sguardo ad un nostro approfondimento su Matrix e diteci nei commenti cosa ne pensate di questo spettacolo diretto da Danny Boyle.