Matrix, perchè tutti indossano gli occhiali da sole? Scopriamolo insieme

Con Matrix i fratelli Wachowski hanno creato un prodotto unico nel suo genere, la cui popolarità non sembra esaurirsi nemmeno con il passare degli anni. Molte sono ancora le domande che ruotano intorno a questa sensazionale trilogia come ad esempio, le ragioni che spingono alcuni dei suoi interpreti ad indossare occhiali da sole.

Non c'è una motivazione certa che possa spiegare perché persone come Neo o l'agente Smith decidano di farlo. Un paio di Ray-Ban di certo non fa la differenza in termini di manipolazione o spostamento, né aiuta nessuna delle due parti a raggiungere i propri obiettivi. Ma come quasi tutto in Matrix, l'uso degli occhiali da sole da parte dei Wachowski può avere diverse funzioni tematiche.

A livello visivo, gli occhiali da sole aiutano a distinguere tra chi è "sveglio" e chi fa ancora parte della simulazione. Quando Neo e Morpheus si incontrano per la prima volta, quest'ultimo indossa occhiali da sole, ma il personaggio di Keanu Reeves no. C'è chiaramente della velata ironia in questa scena, perché mentre gli occhi di Neo sono esposti, lui è ancora molto cieco rispetto alla verità, mentre Morpheus che sta coprendo i suoi occhi, riesce a vedere attraverso l'inganno. Questa metafora è più chiara quando Morpheus offre a Neo le pillole rosse e blu, e le due scelte si riflettono nelle lenti dei suoi occhiali.

Su un altro livello, i personaggi umani che indossano occhiali da sole separano ulteriormente il mondo reale da quello digitale di Matrix. All'interno della simulazione, Neo, Trinity e Morpheus hanno un bell'aspetto nei loro abiti scuri e nei giubbotti di pelle, sono armati fino ai denti di pistole, spade e motociclette. Nel mondo reale, la gente di Sion è molto più umile: indossa abiti semplici e in generale è incapace di difendersi. Gli occhiali alla moda sono l'ultima delle loro preoccupazioni. Gli occhiali hanno invece uno scopo diverso per i cattivi di Matrix, aiutando a disumanizzarli ulteriormente, e amplificando la loro mentalità da macchina.

Al di là di qualsiasi possibile teoria, gli occhiali conferiscono certamente uno stile incredibile e riconoscibilissimo ai personaggi del film. Sono uno di quegli accessori che, come i lunghi cappotti in pelle, è impossibile non associare alla trilogia. Lo stesso vale per la figura di Keanu Reeves, in pochi sanno però che in origine la parte di Neo in Matrix fu proposta a Brad Pitt. L'attore decise però di rifiutarla. Il resto è ormai storia.