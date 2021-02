Matrix: da Neo a Morpheus, quanto sono davvero potenti i personaggi della saga?

Quanto sono forti i protagonisti di Matrix? E, soprattutto, chi uscirebbe vincitore da uno scontro che dovesse coinvolgere Neo, Trinity, Morpheus e l'Agente Smith? Questa è la domanda che ci siamo posti e a cui abbiamo provato a dare una pur approssimativa risposta.

Partiamo da Trinity: il personaggio di Carrie-Anne Moss è probabilmente dotato di più skill di Neo al di fuori di Matrix, ma dal punto di vista delle abilità nel combattimento ci sembra giusto piazzarla un gradino sotto ai suoi compagni di squadra.

Morpheus, dunque: l'uomo che ha donato a Neo la possibilità di scoprire il suo destino è uno da non sottovalutare, come dimostra l'allenamento del nostro eroe. Al tempo stesso, però, Morpheus non ci sembra in grado di eguagliare o superare il livello del suo allievo una volta liberati i veri poteri del personaggio di Keanu Reeves.

Passiamo proprio a Neo, dunque: all'interno di Matrix il nostro è pressoché onnipotente, capace di alterare tempo e spazio a piacimento e, sebbene inizialmente abbia incontrato non poche difficoltà nel confronto con l'Agente Smith, la sua continua evoluzione l'ha portato ad avere la meglio anche sul villain interpretato da Hugo Weaving.

Qui sorge però il nostro enigma: quando Smith diventa a tutti gli effetti un virus di Matrix, liberandosi dai limiti impostigli dalla sua precedente forma, Neo non riesce, a conti fatti, a sconfiggerlo utilizzando le sue sole forze. È dunque l'Agente Smith il personaggio più potente di Matrix? Forse sì, forse no: voi, intanto, diteci la vostra nei commenti! Qui, nel frattempo, trovate lo spettacolare fan-trailer di Matrix 4.