Matrix, ma è Neo o John Wick? I fan di Keanu Reeves scherzano sul look della star

Le prime immagini e un primo assaggio del trailer di Matrix Resurrections sono disponibili andando sul sito What Is The Matrix? e da lì cliccando sulle due pillole che compaiono sullo schermo si viene reindirizzati a due mini-trailer.

I commenti dei fan sui social non sono tardati ad arrivare, ironizzando proprio sul look dell'amatissimo attore, Keanu Reeves che ha da poco festeggiato i suoi 57 anni. Alcuni infatti hanno scritto: "Mio padre è stato convinto per un anno che Matrix 4 e John Wick 4 fossero lo stesso film. L'immagine rafforza la sua teoria". O ancora: " John Wick prenderà a pugni Matrix dopo aver scoperto che il suo cane non era reale ". Un altro insiste: "Potreste dirmi che questa è la prima immagine di John Wick 4 e io vi crederei". Ancora: "Primo sguardo a John Wick in Matrix 4".

Fin da quando vennero annunciati praticamente insieme Matrix 4 (ora intitolato ufficialmente Matrix Resurrections) e John Wick 4 si sono spesso interscambiati tra loro per la presenza in entrambi i film di Keanu Reeves protagonista e questo ha creato sia confusione tra i due franchise che gioia per gli appassionati di entrambe le saghe action. Tuttavia, la diffusione ieri del primo assaggio del trailer di Matrix Resurrections ha confuso ancora di più gli appassionati, dato che il nuovo look di Keanu Reeves nei panni di Neo è molto simile a quello esibito nei film di John Wick.

My dad has been convinced for a year that Matrix Resurrections and John Wick 4 are the same film.



This image only strengthens his claim. https://t.co/VSYqzDbzyn — Owen Likes Comics (@owenlikescomics) September 7, 2021

John Wick about to punch the Matrix after he finds out his dog wasn't real. pic.twitter.com/7xU4duAUaa — James Marsh *commissions open* (@Jamesotron) September 7, 2021