Matrix, Neo affronta il Superman di Henry Cavill in una fantastica fan art

In attesa di tornare nelle sale per un nuovo capitolo cinematografico di Matrix, su Instagram è comparsa una fantastica fan art che in primo piano mostra l'iconico personaggio del franchise, Neo, interpretato da Keanu Reeves. Le lenti degli occhiali di Neo riflettono l'immagine di un avversario speciale: Superman, nella versione di Henry Cavill.

La fan art creata da ApexForm mostra Neo che si prepara ad affrontare Superman. L'immagine dell'Uomo d'Acciaio riflessa negli occhiali mostra i suoi occhi che si colorano di rosso, aumentando l'intensità e la potenza dell'immagine. E nonostante la fan art si concentri principalmente su Neo è chiaro che il Superman ritratto nel riflesso sia quello interpretato da Henry Cavill.



Nonostante i due personaggi provengano da universi cinematografici completamente differenti un loro ipotetico scontro non è certo immune al fascino che riserva nei confronti dei fan.

Nel mondo di Matrix sarebbe interessante assistere ad un duello tra Neo e Superman, con alcune delle abilità dei due personaggi che in effetti convergono.

Ricordiamo che Matrix 4 sarà scritto e diretto da Lana Wachowski, una delle due sorelle che hanno diretto i tre film precedenti. Con il primo Matrix, uscito nel 1999, le Wachowski ottennero grande successo in tutto il mondo e Keanu Reeves portò sullo schermo uno dei suoi personaggi più caratteristici.

Su Everyeye trovate la recensione di Matrix. Per quanto riguarda il prossimo progetto, Matrix 4 non sarà co-diretto da Lilly Wachowski, stanca del mondo di Hollywood e allontanatasi dalle scene.