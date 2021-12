Matrix, le migliori letture per comprenderne la filososifa: i consigli delle Wachowski

Matrix non è un semplice film: dietro la saga ideata da Lana e Lily Wachowski c'è qualcosa di molto più complesso, che parte dalla filosofia per crearne una propria attraverso la quale rapportarsi al mondo, al concetto di realtà virtuale, di identità, di uomo e di macchina. Concetti che richiesero un certo sforzo anche da parte degli attori.

Le sorelle Wachowski, infatti, chiesero a Keanu Reeves e agli altri protagonisti della storica trilogia di non limitarsi ad imparare il copione: la richiesta delle due regista fu infatti quella di impegnarsi a capire la filosofia su cui poggiavano le basi del film uscito nel 1999, dedicandosi anche a delle letture appositamente consigliate.

Simulacri e Simulazione di Jean Baudrillard fu il primo di tanti compiti a casa assegnati ai protagonisti del film, ma secondo Reeves i consigli delle Wachowski toccarono anche opere come Out of Control di Kevin Kelly e Psicologia Evoluzionistica di David Buss. Il tutto, ovviamente, da leggere ancora prima dell'inizio delle riprese: per allora, infatti, gli attori avrebbero dovuto essere in grado di comprendere e spiegare in maniera comprensibile la filosofia del film.

Un vero e proprio esame universitario, dunque, fu quello che toccò e Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne e colleghi: gli sforzi saranno valsi il risultato? Ditecelo voi! Filosofia a parte, intanto, vediamo che significato hanno i colori in Matrix.