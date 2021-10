Matrix, Madonna ha rifiutato un ruolo: 'Una parte di me si rammarica di quella scelta'

Ospite al The Tonight Show Madonna ha svelato di aver rifiutato alcuni importanti ruoli in franchise di successo, compreso un ruolo in Matrix. La cantante pop/attrice/icona della moda si è detta molto pentita.

Durante l'intervista Fallon ha rivelato che a Madonna è stato offerto il ruolo di Catwoman in Batman Returns e il ruolo principale in Showgirls, ma la cantante era molto più interessata a parlare di come fosse quasi diventata parte del franchise di Matrix.

Con The Matrix Resurrections che uscirà entro la fine dell'anno, non c'è da meravigliarsi se Madonna potrebbe essersi pentita di quella scelta infelice.



"Mi dispiace di aver rifiutato Catwoman. Ho anche rifiutato il ruolo in Matrix ci credi? Volevo uccidermi. È come uno dei migliori film mai realizzati. Una piccolissima parte di me si rammarica solo di quel momento della mia vita."



Oltre ad avere Madonna potenzialmente protagonista (presumibilmente nel ruolo di Trinity che è andato a Carrie-Anne Moss), i Wachowski hanno anche offerto il ruolo di Neo a personaggi del calibro di Will Smith, con Val Kilmer come suo Morpheus. Prova a immaginare quel poster ormai iconico di Keanu Reeves, Moss e Laurence Fishburne solo con Madonna, Will Smith e Val Kilmer. Forse da qualche parte nel multiverso il film è stato realizzato davvero con questo cast. Will Smith ha fatto eco Madonna nel suo rammarico per non aver recitato in Matrix.



Date un'occhiata al trailer di The Matrix Resurrections in attesa dell'uscita del film e fateci sapere nei commenti se vi sarebbe piaciuto vedere Madonna nella pellicola originale!