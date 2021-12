Matrix, Keanu Reeves rivela le sue scene preferite e sono tantissime!

La trilogia di Matrix ci ha regalato tantissime scene indimenticabili e speriamo che anche Matrix Resurrections faccia altrettanto. Il protagonista Keanu Reeves ha recentemente svelato quali sono le sue scene preferite di tutti i tempi della trilogia originale, e la lista è abbastanza lunga.

Reeves non ha una sola scena preferita, ne ha diverse, probabilmente come ogni fan dei film. Ai microfoni di BBC Radio 1 l’attore ha parlato delle sue esperienze più memorabili sul set. Nonostante non manchino di certo scene iconiche nei primi tre film, ce ne sono alcune che hanno colpito maggiormente l'attore interprete di Neo.



“Inizierei dal primo incontro tra Thomas Anderson e Trinity, poi il mio primo incontro nel dojo. Lo scontro con Smith in Matrix Revolutions. E poi il combattimento in cortile con Smith in Matrix Reloaded. Quando Thomas Anderson incontra per la prima volta Morpheus. Svegliarsi nel pod la prima volta. Essere ciechi e girare quelle scene alla cieca. Tenendo letteralmente gli occhi chiusi per due giorni lavorando con Carrie-Anne Moss."

Alcune scene preferite di Reeves non sorprendono affatto, quali sono invece le vostre preferite? Fatecelo sapere nei commenti! E non perdetevi il trailer di Matrix Resurrections che arriverà al cinema dall'1 gennaio 2022.



Vi lasciamo con i commenti della stampa a Matrix Resurrections in attesa di poter vedere il film al cinema.