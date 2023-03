Matrix, Keanu Reeves si è portato un oggetto a casa: quale?

Pietra miliare del cinema di fantascienza, Matrix (la sua trilogia) fa sentire ancora la sua potenza dagli anni '90, quando venne rilasciato nelle sale. Recentemente - o quasi - Matrix è tornato al cinema per il ventesimo anniversario, ricatapultando i suoi fan nel suo universo distopico.

Durante un AMA con Keanu Reeves su Reddit organizzato dalla Lionsgate, l'attore ha rivelato di essersi riportato qualche 'souvenir' dai set di cui è stato protagonista, ma sottolinea come non si parli di 'rubare': "Non rubati... l'orologio e l'anello di nozze di John Wick. Una spada da 47 Ronin, e la prima pillola rossa che mi hanno dato mai dato i Wachowski". Dall'universo di Matrix Reeves si sarebbe dunque tenuto la famosa pillola rossa, un elemento iconico e fondamentale all'interno della storia.

Quello di riportarsi degli elementi a casa sembra essere dunque quasi una costante per Reeves, che aggiunge alla lista di 'oggetti smarriti' anche l'orologio e l'anello di John Wick. Chissà quali saranno gli altri articoli da aggiungere alla lista, soprattutto in previsione dei prossimi progetti che lo vedono protagonista: Ballerina e Constantine 2.

A proposito di quest'ultimo, è stato confermato che i lavori sulla sceneggiatura del sequel di Constantine sono iniziati. D'altronde la stessa Warner Bros Discovery ha ufficializzato il progetto.