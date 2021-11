Matrix, Keanu Reeves ha un messaggio per Will Smith: Grazie per aver rifiutato Neo

Will Smith ha rifiutato Matrix prima che il ruolo di Neo andasse a Keanu Reeves, e in una nuova intervista promozionale per l'uscita di Matrix Resurrections la star della saga ha voluto pubblicamente ringraziare il collega.

Reeves ha parlato con Esquire della sua carriera e delle circostanze che lo hanno fatto diventare ciò che è oggi. Durante la conversazione, a Keanu Reeves è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che Will Smith avesse rifiutato il ruolo principale in Matrix prima che venisse offerto a lui. Naturalmente, la risposta della star è stata all'insegna della diplomazia: "Quel film è stata un'esperienza creativa e professionale meravigliosa per me: interpretare Neo nella trilogia originale e ora nella quarta puntata ha avuto un impatto incredibile sulla mia vita, sia a livello artistico che personale". A questo punto Keanu Reeves ha guardato direttamente la telecamera come per rivolgersi a Will Smith, e ha aggiunto: "Quindi grazie mille Will".

L'attesa è altissima per il nuovo capitolo della serie di Matrix: diretto da Lana Wachowski, Matrix Resurrections uscirà nelle sale italiane dall'1 gennaio 2022 e vedrà la partecipazione di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henrick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e Jada Pinkett Smith.

Per calarvi ulteriormente nel mondo digitale della saga, date uno sguardo ai nuovi poster ufficiali di Matrix Resurrections.