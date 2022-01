Matrix: Keanu Reeves ha donato il 70% dei suoi guadagni alla ricerca sul cancro

La generosità di Keanu Reeves non è un mistero. Negli anni, infatti, è stata confermata da colleghi e persone comuni, ma c'è di più. Infatti l'attore è sempre stato impegnato in prima persona nella lotta al cancro. Proprio in merito a questa arriva una notizia: Reeves avrebbe donato il 70% dei suoi guadagni con Matrix alla ricerca.

Secondo Lad Bible infatti, l'attore ha donato una parte del suo stipendio per il film del 1999 e avrebbe continuato a fare lo stesso anche con i due capitoli successivi, arrivando a una cifra di circa 31,5 milioni di dollari, messi a disposizione della ricerca sulla leucemia. Considerando che il compenso totale era di 45 milioni, parliamo dunque di una buona parte del suo stipendio.

Sembra che la motivazione dietro a questo gesto sia data dal fatto che la sorella dell'attore, Kim, nel periodo in cui lui ha girato il primo Matrix stesse combattendo proprio contro la malattia, diagnosticata nel 1991. Quando, 10 anni dopo, Kim è entrata in remissione, Keanu non ha abbandonato la causa, creando un'organizzazione. "Ho una fondazione privata che è in attività da 5/6 anni e si occupa di aiutare un paio di ospedali pediatrici e la ricerca sul cancro", disse Reeves nel 2009. "Non mi piace associare il mio nome [alla fondazione], voglio solo lasciare che faccia quello che fa".

L'attore, dunque, fa quel che può per la causa, anche mettere all'asta un incontro con lui su Zoom di 15 minuti come ha fatto nel 2020, anno difficilissimo per la ricerca. Il ricavato, in quel caso, fu donato interamente al Camp Rainbow Gold, un programma per bambini malati di cancro. Un gesto che dimostra quanto Reeves provi a usare la sua grande influenza nel modo migliore.

Intanto l'attore è tornato al cinema nei panni di Neo nel nuovo capitolo del franchise, Matrix 4, che non ha entusiasmato la critica: voi lo avete visto?