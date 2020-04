Matrix ha ispirato una religione: si chiama Matrixismo, ecco in cosa consiste

Non contento di essere fonte di ispirazione di un'intera generazione di film d'azione cyberpunk e fantascientifici simili, l'iconico franchise di Matrix con protagonista Keanu Reeves ha addirittura ispirato un piccolo seguito religioso.

Tra mondi digitali, rimandi religiosi, eletti e profeti, la saga di Matrix è letteralmente straripante di simbolismo, al punto che nei primi anni 2000 un gruppo di fan ha introdotto il Matrixismo, una religione interamente basata sul franchise cinematografico dei fratelli (ora sorelle) Wachowski.

La religione ha fatto il suo debutto nel 2004 sull'ormai defunto servizio di web hosting Yahoo! Geocities, per gentile concessione di un gruppo anonimo. Il simbolo ufficiale della religione è il simbolo kanji, giapponese per "rosso", un riferimento alla pillola rossa scelta da Neo per iniziare la sua avventura. La religione onora gli insegnamenti di ʻAbdu'l-Bahá, uno dei i leader religiosi della Fede baháʼí, che insegna il valore intrinseco in tutte le religioni del mondo e l'unità di tutte le persone. I seguaci della Fede baháʼí credono che esista un Dio monoteista, che sceglie di far conoscere la sua parola attraverso "Manifestazioni di Dio", identificati nei noti fondatori delle principali religioni del mondo, come ad esempio Gesù, Maometto e Buddha.

La connessione di Abdu'l-Bahá con Matrix arriva attraverso il libro "The Promulgation of Universal Peace", in cui si fa riferimento più volte al concetto di matrice, tra cui una citazione che dice "all'inizio della sua vita umana, l'uomo era un embrione nel mondo della matrice". Questo inquietante riferimento alla visione distopica del film circa il futuro dell'umanità, unito all'idea che la Profezia dell'Eletto del franchise possa essere vista come semplicemente un'altra "Manifestazione di Dio", rende gli insegnamenti di Abdu'l-Bahá parte integrante del Matrixismo.

Le regole da seguire per praticarla sono solo quattro, e tutte abbastanza semplici: la prima è che qualsiasi seguace deve credere nella Profezia dell'Uno, ovvero la teoria profetico che spinge Morfeo a cercare Neo; la seconda regola è che i seguaci devono accettare l'uso di droghe psichedeliche come sacramento, un riferimento all'iconica scena pillola rossa/pillola blu e l'uso della pillola rossa come via per l'espansione della mente; la terza regola afferma che i seguaci devono riconoscere la natura semi-soggettiva della realtà (in modo simile alla rivelazione di Matrix come simulazione di una realtà fittizia, i matrixisti credono che la nostra realtà potrebbe non essere quella reale); infine, l'ultima regola è che i seguaci devono aderire alle regole di una o più religioni del mondo, ricadendo sulla convinzione della fede baháʼí secondo cui tutte le religioni sono valide e veritiere a modo loro.

