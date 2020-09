Matrix, Hugo Weaving contro Trump: 'La destra sfrutta la pillola rossa perché fa figo'

Hugo Weaving non usa mezze misure: l'attore ha condannato senza troppi giri di parole l'utilizzo che le destra estrema statunitense, in particolare Ivanka Trump ed Elon Musk, sta facendo dell'iconica figura della pillola rossa di Matrix.

L'attore non ha nascosto il suo disappunto, scagliandosi contro la manipolazione dell'immaginario del film delle Wachowski ma facendo riferimento anche ad altre opere a cui è toccato un destino simile, come V per Vendetta.

"Sono sconcertato da tutto ciò. È la dimostrazione di come la gente non vada oltre l'apparenza delle cose. Le persone non leggono tra le righe. Prendono qualcosa che credono sia figo e lo adattano alle loro esigenze, dimenticando che il significato originale fosse praticamente l'opposto. Potrei dire la stessa cosa sulle maschere di V per Vendetta. C'era un gruppo durante le proteste del Black Lives Matter che si scontrava con i manifestanti, avevano delle pistole e alcuni di loro indossavano quella maschera, io ero tipo: 'Wow, questo non potrebbe essere più distante dal suo vero significato" ha spiegato Weaving durante un'intervista rilasciata al The Daily Beast.

L'attore ha poi proseguito: "La stessa cosa con Matrix. C'era qualcosa di figo nell'essere vestiti di nero e avere una pistola, quindi puoi andare in una scuola e sparare alla gente senza preoccuparti delle conseguenze perché ti senti figo, ti senti come Neo o V o qualcosa del genere. È una lettura davvero superficiale delle intenzioni del film. [...] Questa gente non pensa agli altri, pensa solo a sé stessa. Trump è un classico, è l'esempio più incredibile. A lui non frega un ca**o di nessuno a parte sé stesso. E la cosa più incredibile è che sia presidente".

A proposito del look del film delle Wachowski: vi siete mai chiesti perché in Matrix tutti indossino gli occhiali da sole? Vediamo, intanto, in che modo Kubrick influenzò i sequel di Matrix.