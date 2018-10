Matrix: ecco perché Jet Li ha detto no ai sequel dello sci-fi

L'attore Jet Li, che era presente in Matrix e ricopriva il ruolo di Seraph, chiarisce le motivazioni che l'hanno portato a dire no ai due sequel che sono stati successivamente girati dalle sorelle Wachowski.

In un'intervista con Abascus, a Jet Li è stato chiesto perché abbia rifiutato di tornare a vestire i panni di Seraph negli ultimi due film di Matrix, un ruolo che alla fine è andato all'attore taiwanese Collin Chou. E lui ha risposto così:

"È stata una lotta commerciale per me. Mi resi conto che gli americani volevano che filmassi per tre mesi, ma che sarei dovuto rimanere con la troupe per nove. E per sei mesi avrebbero registrato e copiato tutte le mie mosse in una biblioteca digitale. Alla fine delle riprese, tutti i diritti su quelle mosse sarebbero stati loro."

Le sinossi dei film. The Matrix: "Un hacker di nome Neo, grazie all'aiuto del misterioso Morpheus, scopre che quella per lui è la "realtà" non è altro che un facciata, un mondo virtuale creato dal super computer Matrix per controllare gli esseri umani. Ma Morpheus è convinto che Neo sia il prescelto di cui parla un'antica profezia, e che sarà in grado di guidare la rivoluzione contro Matrix.

Matrix Reloaded sinossi: Thomas "Neo" Anderson ha preso una decisione carica di conseguenze quando ha scelto di porre la domanda che Morpheus e Trinity hanno già posto prima di lui. Cercare e accettare la verità. Liberare la mente da Matrix. Ora, nel secondo capitolo della trilogia di Matrix, Neo controlla perfettamente i suoi straordinari poteri e Zion è assediata dall'Esercito delle Macchine. Solo poche ore separano l'ultima enclave umana sulla Terra da 250.000 sentinelle programmate per distruggere il genere umano. Ma i cittadini di Zion, incoraggiati dalla convinzione di Morpheus che L'Eletto adempierà la Profezia dell'Oracolo e metterà fine alla guerra con le Macchine, puntano tutte le loro speranze su Neo, che si ritrova bloccato da visioni sconvolgenti...

Matrix Revolution: Neo, in coma dall'episodio precedente, è stato intrappolato dal Merovingio in una sorta di terra di mezzo tra la matrice e il mondo reale. Smith impazza dentro e fuori la Matrice a suo piacimento mentre Zion, avamposto della resistenza umana, si prepara allo scontro diretto – e definitivo – con le macchine..."