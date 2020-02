Matrix, la colonna sonora ufficiale sarà presto disponibile in vinile

La colonna sonora originale del film fantascientifico The Matrix, realizzata nel 1999 dal compositore Don Davis, sarà pubblicata per la prima volta in formato vinile il 13 marzo 2020, in esclusiva per Varèse Sarabande Records.

In calce all'articolo potete trovare le immagini ufficiali di questa speciale edizione, mentre qui sotto la track-list definitiva, divisa in Lato A e Lato B:

Side A

Main Title / Trinity Infinity (3:51) Unable To Speak (1:14) The Power Plant (2:42) Welcome To The Real World (2:25) The Hotel Ambush (5:27)

Side B

Exit Mr. Hat (1:19) A Virus (1:33) Bullet Time (1:08) Ontological Shock (3:31) Anything Is Possible (6:48)

"L'album della colonna sonora si basa sulla maestria di Davis per i dettagli musicali per dare vita ad un concerto postmoderno atonale, complesso, oscuro e inesorabile" recita la descrizione del vinile, attualmente disponibile per il preordine sul sito web Varèse Sarabande. Con la saga che tornerà con Matrix 4 nel 2021, i fan di ieri e di oggi farebbero meglio a non farsi sfuggire questa prestigiosa edizione da collezione.

