Matrix: il classico sci-fi degli anni '90 arriva in formato 4K Ultra HD

A partire dal prossimo 7 giugno, la Warner Bros. entertainment Italia rilascerà, per la prima volta nel nostro paese The Matrix in versione 4K Ultra HD. Il film sarà inoltre disponibile anche in 4K HDR su iTunes

"La Warner Bros. Entertainment Italia è lieta di annunciare che MATRIX, film del 1995 diventato un classico contemporaneo del sci-fi, sarà disponibile dal 7 giugno per la prima volta nell’innovativo formato 4K Ultra HD.



Diretto dalle sorelle Wachowski (Cloud Atlas, V per Vendetta, Jupiter – Il destino dell’universo) il film vanta un cast eccezionale composto da Keanu Reeves (John Wick, Dracula di Bram Stoker, Constantine) nei panni di Neo, Laurence Fishburne (L’uomo d’acciaio, Batman v Superman – Dawn of Justice, Passengers) nei panni di Morpheus e Carrie-Ann Moss (Memento, Chocolat, Pianeta rosso) che interpreta Trinity.

Considerato uno dei film più iconici del cinema contemporaneo, MATRIX ha ottenuto ben 4 premi Oscar®, ha rivoluzionato il genere sci-fi e nel 2012 è stato inserito nel National Film Registry (NFR) per la conservazione nella Biblioteca del Congresso, per meriti culturali, storici ed estetici.



La versione in 4K del film è la prima rimasterizzazione del film in quasi 15 anni e la lavorazione del nuovo formato è stata supervisionata dal direttore della fotografia Bill Pope (Spider-Man 2, Spider-Man 3, Baby Driver).

Oltre al film in 4K UHD, nel prodotto sarà inclusa anche il film in Blu-rayTM rimasterizzato e un bonus disc Blu-rayTM. Il film sarà disponibile in 4K HDR anche su iTunes. con i contenuti speciali



Sinossi: "Percezione: il mondo che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi è reale. Realtà: questo mondo è una beffa, un complesso inganno ordito dalle onnipotenti intelligenze artificiali che ci controllano. Proprio così. Acrobazie fatte con la mente. Immagini stupefacenti per tecnologia. Azione mozzafiato. Keanu Reeves e Laurence Fishburne guidano la lotta per liberare l'umanità in MATRIX, il cyberthriller da vedere e rivedere, scritto e diretto dai fratelli Wachowski (Bound – Torbido inganno). La storia è incandescente e gli effetti speciali delineano nuovi territori della cinematografia, imprimendole violente vibrazioni. Percezione: MATRIX é elegante, acuto, quanto di meglio nel genere della cyberevasione dalla realtà. Realtà: idem."



INFORMAZIONI TECNICHE

BLU-RAY

Video: 1080p High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital Plus: Italiano 5.1, Inglese 5.1. Dolby TrueHD: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

- The Matrix Revisited

- Dietro le quinte di The Matrix: una serie di 7 documentari

- THE MUSIC REVISITED: 41 tracce audio per quasi 3 ore di musica

- ROCK IS DEAD: video musicale di Marilyn Manson

- Trailer e spot televisivi

- Segui il Coniglio Bianco e molto altro…





4K UHD

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1, Polacco 5.1, Tailandese 5.1, Russo 5.1, Ungherese 5.1, Portoghese 2.0, Ceco 2.0, Turco 2.0. Dobly Atmos TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

- Introduzione scritta di Lilly e Lana Wachowski

- Commento audio dei filosofi Cornel West e Ken Wilber

- Commento audio dei critici Todd McCarthy, John Powers e David Thomson

- Commento audio del cast e dei tecnici Carrie-Ann Moss, Zach Staenberg e John Gaeta

- Commento audio del compositore Don Davis con traccia solo musica"