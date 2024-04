Matrix, quante cineprese furono usate per la scena più iconica? Il numero è spaventoso!

Matrix uscì nelle sale nel 1999 e si distinse ben presto come uno dei film di fantascienza più innovativi e caratteristici di fine millennio. Le sorelle Wachowski, nel creare uno dei combattimenti maggiormente iconici nella storia del cinema dovettero utilizzare parecchie macchine da presa. Un numero davvero incredibile.

Il film ha dato adito a tante teorie riguardanti temi come realtà e finzione e un nuovo studio potrebbe supportare la teoria di una vita in Matrix.



La sequenza di combattimento iconica è quella in cui Neo (Keanu Reeves) scopre di poter schivare gli attacchi e manipolare le leggi della fisica a suo piacimento. Per realizzarla venne utilizzato l'effetto Bullet Time, una tecnica cinematografica che permette di mostrare al rallentatore un attimo di una sequenza restituendo la percezione di un distaccamento nel tempo e nello spazio dalla prospettiva di una telecamera.

Nel creare la scena con questa tecnica, le sorelle Wachowski dovevano assicurarsi che il pubblico non fosse ingannato dagli effetti tradizionali della scena rallentata. Vennero utilizzate ben 120 macchine da presa fisse e due telecamere analogiche per ottenere un campo visivo maggiormente coinvolgente. Posizionandole vicine tra loro si poteva creare l'illusione che Neo si muovesse ad una velocità diversa dai proiettili e che l'azione si svolgesse più rapidamente di quanto facessero effettivamente i protagonisti con le acrobazie. Una volta montati, i vari girati delle macchine da presa venivano combinati per creare l'illusione di un movimento fluido. Un lavoro incredibile svolto dal team delle due registe.



