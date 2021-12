Matrix, Carrie-Anne Moss rivela: 'l'ultimo giorno di riprese ho pianto per una giornata'

La conclusione di una saga è sempre difficile da affrontare sia per i fan che per gli addetti ai lavori. Carrie-Anne Moss, che ha interpretato Trinity in Matrix, in una recente intervista ha parlato proprio dei sentimenti contrastanti che ha vissuto sul set di Matrix Revolutions e Matrix Resurrections.

Il trailer di Matrix Resurrections rivela molto poco sulla trama del film che vedrà il ritorno di Moss e Keanu Reeves nei panni di Trinity e Neo. In un'intervista con il co-conduttore di ReelBlend e Jake Hamilton di Fox 32, Moss ha messo a confronto l'ultimo giorno sul set di Resurrections con quello che allora doveva essere l'ultimo film, Revolutions: “L'ultimo giorno di Matrix 3 è stato anche quello della morte del mio personaggio. E così ho avuto davvero l'opportunità di soffrire, lasciando andare qualcosa che aveva significato così tanto per me. Ricordo che Lana e Lily piangevano. Sapevo che era come se stessi dicendo addio a qualcosa che ha significato così tanto per me...Ho passato un'intera giornata a piangere.”

Riguardo invece a Resurrections, dato che il quarto film potrebbe davvero essere l'ultimo per il franchise, Moss ha detto: "L'ultimo giorno sul set di questo film è stato agrodolce. È stato così bello avervi preso parte e rivedere tutti, è stato emozionante, certo, ma non proprio nel modo in cui lo è stato anni fa."



Non perdetevi la nostra recensione di Matrix Resurrections che sarà al cinema dall'1 gennaio 2022.