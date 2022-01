Matrix, ci sarà un quinto capitolo? Ecco la risposta secca di Keanu Reeves

Matrix Resurrections è da oggi al cinema in Italia e potrebbe essere l’ultimo capitolo dell’amato franchise secondo gli ultimi rumors. Anche il protagonista Keanu Reeves, che ha ripteso il ruolo di Neo, si è espresso sulla possibilità di realizzare un quinto film in futuro e non è stato troppo ottimista.

Ad oggi Matrix Resurrections non ha ottenuto il successo sperato avendo incassato 70 milioni di dollari al botteghino mondiale. Questo abbastanza deludente risultato potrebbe essere attribuito all'uscita simultanea del film sul servizio di streaming HBO Max, nonché alla pandemia di COVID-19 che sta tenendo il pubblico lontano dalle sale.



Matrix Resurrections è già un’anomalia dato che entrambe le sorelle Wachowski, Lana e Lily, non avevano intenzione di fare un altro film dopo Matrix Revolutions del 2003. Ora, che però il film è uscito, gli spettatori si chiedono se Matrix 5 sia in programma.



Intervistato da Empire Magazine su questa possibilità, Reeves ha detto: "Non credo. Direi che Lana non farebbe un altro Matrix". Tuttavia, l’attore ha ammesso che sarebbe a bordo del progetto, se mai si farà, il che è comunque una buona notizia per i fan. L'attore in precedenza si era espresso anche sui sequel di grandi franchise che spesso sono deludenti secondo la sua opinione. Vi lasciamo con la nostra recensione di Matrix Resurrections, pellicola al cinema da oggi.