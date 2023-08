Matrix, Brad Pitt non si pente di aver rifiutato: 'Ho preso la pillola rossa'

Brad Pitt ha rifiutato il ruolo di Neo in Matrix perché non ne capiva la trama e pensava che sarebbe stato un fallimento al botteghino, eppure, stando alle sue parole, l'attore non è affatto pentito della scelta.

"Ho preso la pillola rossa" ha scherzato Brad Pitt. "Provengo da un posto – forse è la mia educazione – in cui, se non prendi qualcosa, allor non è veramente tuo. Be', penso che quel ruolo non sia mai stato il mio. Era di qualcun altro".

Per chi non conoscesse il significato di "pillola rossa", l'immagine si riferisce a una delle scene più iconiche nella pellicola scritta e diretta dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Nella scena in questione, infatti, Morpheus (Laurence Fishburne) offre a Neo (Keanu Reeves) la possibilità di scegliere tra una pillola blu e una pillola rossa: nel primo caso, avrebbe dimenticato tutto quanto e si sarebbe risvegliato nella sua camera da letto, nel secondo caso, "resti nel Paese delle Meraviglie, e vedrai quant'è profonda la tana del Bianconiglio"; in altri termini, testimonia l'intento di approfondire la surreale realtà in cui si trova nel tentativo di trovare una soluzione.

Alla luce della spiegazione, Brad Pitt non intendeva forse di aver preso la pillola blu? D'altra parte, l'attore può aver suggerito che, rifiutando il ruolo del protagonista, ha affrontato la dura realtà delle cose e si è impegnato nel trovare un elemento per giustificare la dinamica.

Pubblicato nel 1999, Matrix (The Matrix) ha incassato oltre 463 milioni di dollari a fronte di un budget da 63 milioni e vinto ben quattro Premi Oscar (miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali). In totale, il franchise comprende quattro film: Matrix, Reloaded, Revolutions e Recurrections, l'ultimo dei quali risale al 2021. Per approfondire l'argomento, non perdetevi l'approfondimento sulle origini della saga di Matrix.