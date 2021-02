Matrix: tutti gli attori che hanno rifiutato il ruolo di Neo prima di Keanu Reeves

Mentre cresce sempre di più l'attesa per Matrix 4, di cui i fan non vedono l'ora di poter conoscere il titolo ufficiale e avere qualche materiale in più sul progetto, un poster o anche un teaser trailer, torniamo oggi a parlare del primo e mitico capitolo della saga cinematografica creata dalle sorelle Wachowski e uscito nel 1999.

Anche se alla fine il ruolo dei Thomas Anderson conosciuto anche come Neo andò all'amatissimo Keanu Reeves, che trovò proprio nel personaggio uno dei suoi ruoli più conosciuti e apprezzati, in verità la parte era stata offerta in precedenza a svariati interpreti di Hollywood, tutti molto famosi e di cui nessuno credette abbastanza concretamente al progetto per accettare di prenderne parte.



Durante lo sviluppo del concept e la stesura della sceneggiatura, le Sorelle Wachowski avevano in mente Brandon Lee nella parte di Neo, ma la prematura e tragica scomparsa dell'attore de Il Corvo dovette spingerle a un casting selettivo davvero meticoloso, dove andarono a sbattere contro diversi rifiuti.



La storia più famosa di rifiuto è quella condivisa anche recentemente da Will Smith, che ammise di aver declinato l'offerta "perché non riusciva a capire il senso del film", rivelando poi di non essersi pentito della scelta, data l'ottima performance di Reeves, "praticamente nato per il ruolo".



Offrirono allora la parte a Tom Cruise e anche a Johnny Depp, che in quegli anni era in forte ascesa a Hollywood, ma entrambi gli attori rifiutarono l'offerta senza neanche aver fatto un provino, semplicemente a sentimento, dopo aver ascoltato direttamente dalle Wachowski l'idea alla base di Matrix.