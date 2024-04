Matrix 5 è ufficiale! Per la prima volta senza le sorelle Wachowski alla regia

A 3 anni di distanza da Matrix Resurrections, nulla lasciava presagire che a breve saremmo tornati ad addentrarci nel mondo delle macchine: la vita (o la sua simulazione?) è però piena di sorpresa, per cui eccoci a salutare l'improvviso annuncio di un quinto film appartenente alla saga ideata dalle sorelle Wachowski!

La notizia è arrivata pochi minuti fa come un fulmine a ciel sereno insieme ad alcuni importanti dettagli sul progetto: per la prima volta, infatti, né Lily né Lana Wachowski si occuperanno della regia del film, che sarà invece affidata a Drew Goddard (che come regista ha già firmato due piccoli cult come Quella Casa nel Bosco e 7 Sconosciuti a El Royale).

Lana Wachowski, comunque, sarà coinvolta nell'operazione in qualità di produttrice esecutiva dopo aver agito da regista in solitaria in occasione del precedente capitolo del franchise. Al momento è ovviamente ancora presto per capire quali saranno gli attori del cast principale a far ritorno: non è chiaro, dunque, se i vari Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne saranno coinvolti, né se la trama sarà un'effettiva continuazione diretta di quella dei quattro film precedenti. Una cosa è certa, comunque: le macchine non hanno intenzione di fermarsi! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Matrix Resurrections.

