Matrix 5, il punto della situazione: Keanu Reeves tornerà nel ruolo di Neo?

In queste ore l'industria è stata spiazzata dall'annuncio ufficiale di Matrix 5, arrivato totalmente a sorpresa da parte di Warner Bros Discovery: le domande da parte dei fan sono tantissime, proviamo a fare il punto della situazione.

Anzitutto, dobbiamo dire che Matrix 5 sarà scritto e diretto da Drew Goddard, lo scrittore-regista dietro ad opere come The Martian, Quella casa nel bosco, Marvel's Daredevil e World War Z, e che per la prima volta in assoluto un capitolo della saga di Matrix non vedrà coinvolte direttamente le creatrici del franchise, le sorelle Lana e Lilly Wachowski, sebbene Lana Wachowski fungerà da produttrice esecutiva del nuovo capitolo. I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma lo studio ha rivelato che il film nasce da un'idea originale proposta da Goddard e pensata per estendere il franchise verso una nuova direzione: al momento non è dato sapere se questa idea originale includerà il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo, ma certamente escludere dal progetto l'amatissimo e stra-popolare attore, simbolo storico della saga, sarebbe un po' come darsi la fatidica zappa sui fatidici piedi.

"Drew è arrivato alla Warner Bros. con una nuova idea che tutti crediamo rappresenti un modo incredibile per continuare il mondo di Matrix, onorando ciò che Lana e Lilly hanno iniziato più di 25 anni fa e offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per la serie e i personaggi”, ha dichiarato il presidente della produzione della Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, in un comunicato. “L’intero team della Warner Bros. Discovery è entusiasta che Drew stia realizzando questo nuovo film Matrix, aggiungendo la sua visione unica al canone cinematografico che le Wachowski hanno costruito per il nostro studio.”

Goddard, che ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore di Buffy the Vampire Slayer, Angel, Alias e Lost, ha dichiarato: "Non è un'esagerazione affermare che i film di Matrix hanno cambiato sia la storia del cinema che la mia vita. La squisita abilità artistica di Lana e Lilly mi ispira quotidianamente e sono estremamente grato per la possibilità di raccontare una nuova storia nel loro mondo."

Da notare anche che, secondo le indiscrezioni, Drew Goddard era in lizza per dirigere Spider-Man 4: è possibile che i Marvel Studios si siano rivolti a Justin Lin dopo aver saputo del nuovo impegno della loro prima scelta con Matrix.

