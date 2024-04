Matrix 5, le ipotesi sulla trama del prossimo film della saga

Di recente è stato annunciato che la saga di Matrix avrà un ulteriore seguito. Matrix 5 si farà, ma ora la vera domanda è: quale sarà la trama del prossimo capitolo del filone che ha visto Keanu Reeves vestire i panni di Neo per un quarto di secolo?

Difficile, ad oggi, delineare con estrema precisione quello che sarà il contenuto del prossimo film della saga. Sicuramente la conferma che si sta lavorando a Matrix 5 ha sollevato non poco buzz tra addetti ai lavori e fan di tutto il mondo. C'è chi si è visto estremamente contento e chi, anche a fronte della delusione dopo l'ultimo Matrix Resurrection, si è espresso contrariato.

Quel che possiamo ipotizzare, facendo riferimento a come si è conclusa la saga cyberpunk con l'ultimo Matrix Resurrections, è che Trinity e Neo proseguano nella loro intenzione di ricostruire Matrix in un luogo più sano. Non è da escludere che l'agente Smith, Jonathan Groff, possa tornare dopo aver aiutato i due protagonisti contro l'Analista, nemico che accomuna tutti e tre.

Infine resta da capire da chi sarà composto il cast del prossimo Matrix 5. Probabilmente rivedremo molti volti di Matrix Resurrections, tra cui Keanu Reeves nei panni di Neo, Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity, Jonathan Groff come agente Smith, e ancora Neil Patrick Harris, Prianka Chopra, Jada Pinkett Smith e Yahya Abdul-Mateen II. Mancheranno invece le sorelle Wachowski, per la prima volta lontane dalla saga che le ha rese celebri 25 anni fa. Il regista di Matrix 5 sarà invece Drew Goddard, scrittore e regista di The Martian.

