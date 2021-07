Matrix 4: Yahya Abdul-Mateen II sarà davvero Morpheus? Nuovo rumor sul personaggio

Come noto da tempo, Yahya Abdul-Mateen II fa parte del cast ufficiale di Matrix 4 - il cui titolo ufficiale dovrebbe essere Matrix Resurrections - ma fino ad oggi abbiamo solo alcuni indizi sul ruolo che interpreterà nella pellicola di Lana Wachowski. I passati rumor indicavano che l'attore avrebbe impersonato un giovane Morpheus, è davvero così?

Stando a quanto riportato da Movieweb, Yahya Abdul-Mateen II dovrebbe sì interpretare "una versione più giovane di Morpheus" ma più nello specifico si tratterà di "una versione digitale del personaggio". Le speculazioni in seguito a questo rumor più recente sono già iniziate e gli scenari che potremmo vedere in Matrix 4 sono diversissimi. Da un giovane Morpheus piazzato in Matrix per tormentare Neo, oppure una versione al contrario del primo Matrix in cui Neo cercherà di rintracciare e liberare Morpheus dal giogo delle macchine o ancora la comparsa di un giovane Morpheus in alcune scene flashback che ci mostrino come si è liberato da Matrix prima di andare alla ricerca di Neo nel primo film del franchise.

Tutte ipotesi plausibili dato che ad oggi non abbiamo ancora nessuna certezza sulla trama di Matrix 4 e il film ha una data d'uscita programmata per il prossimo dicembre, dato che fa sperare nell'arrivo imminente di un primo trailer ufficiale della pellicola.

Quello che sappiamo, ma che non possiamo dare per certo dato che potrebbe trattarsi di un depistaggio, è che Laurence Fishburne non tornerà come Morpheus. Il motivo non lo conosce nemmeno Fishburne in persona che invece dice di chiederlo direttamente alla regista e che per questo anche lui è a dir poco confuso.

Matrix Resurrections uscirà nei cinema di tutto il mondo il 22 dicembre 2021.