Matrix 4: la Warner sarebbe alla ricerca di un giovane Neo

Secondo quanto riportato dall'autorevole reporter di Variety, la Warner Bros. sarebbe alla ricerca di un attore per interpretare una versione più giovane di Neo, il personaggio più importante della saga di Matrix interpretato finora da Keanu Reeves.

La fonte di tale notizia è il reporter Justin Kroll, la stessa che rivelò lo scoop secondo cui la Warner aveva messo in cantiere la produzione di un quarto film di Matrix scritto e diretto da Lana Wachowski. Quest'ultimo, nel corso di una puntata del podcast My Mom's Basement, ha rivelato che il giovane attore affiancherebbe Neo e Trinity (Carrie-Ann Moss) nel nuovo film. Nella produzione dovrebbe poi tornare la stessa troupe della trilogia originale in modo da poterne garantire lo stesso look e le stesse sensazioni, per quanto possibile.

Ricordiamo che il quarto capitolo di Matrix sarà diretto da Lana Wachowski su una sceneggiatura scritta dalla stessa regista insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell. Secondo una recente indiscrezioni di Production Weekly, le riprese del film potrebbero iniziare a febbraio 2020 (in vista di un'uscita nel 2021?) sotto il titolo di lavorazione di "Project Ice Cream". Proprio Lana Wachiwski all'epoca dell'annuncio aveva dichiarato: "Molte delle idee che Lilly e io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà, adesso sono ancora più rilevanti. Sono davvero felice di avere questi personaggi di nuovo nella mia vita, e sono grata di avere un'altra opportunità per lavorare con i miei brillanti amici".

Apparso di recente in John Wick 3 - Parabellum e come doppiatore in Toy Story 4, prima di fare ritorno nella saga sci-fi Reeves riprenderà uno dei suoi ruoli storici in Bill & Ted Face the Music, la cui uscita nelle sale è prevista per il 21 agosto 2021.