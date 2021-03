Matrix 4, una vecchia teoria dei fan potrebbe essere centrale nel nuovo capitolo

Mentre attendiamo con curiosità l'arrivo di qualche novità ufficiale su Matrix 4, che sia il titolo definitivo, un poster o magari anche un trailer, nelle ultime ore stata impazzando in rete la teoria che una vecchia teoria dei fan potrebbe avere un ruolo centrale nel nuovo film con Keanu Reeves diretto da Lana Wachowski.

Non c'è in verità fondamento concreto, non conoscendo per nulla l'intreccio e le basi della storia del nuovo film, ma secondo tanti fan potrebbe essere concreta la possibilità che Sion, l'ultima città umana nel "Mondo Reale" fuori da Matrix possa in realtà rivelarsi un ulteriori inganno delle macchine, una Matrix dentro Matrix.



Keanu Reeves ha precedentemente lodato la scrittura della Wachoswki, complimentandosi con lei "per aver creato una storia davvero incredibile" e per "l'intricata sceneggiatura che alla fine è una fantastica storia d'amore". L'attore ci ha tenuto a precisare che Matrix 4 sarà ambientato dopo gli eventi di Revolution "che non verranno dimenticati", aggiungendo anche che Neo "non viaggerà nel passato".



Per finire, suggerisce che Matrix 4 è nella sua essenza "un grande invito a svegliarsi", lodando senza riserve le grandiose scene d'azione confezionate finora, che ricordiamo essere curate nientemeno che da Chad Stahelski, regista di John Wick e amico di Reeves.



Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 22 dicembre 2021. Nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra. Non è ancora chiaro quando approderà nei cinema italiani.



