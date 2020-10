Matrix 4, l'uscita è anticipata: ecco quando uscirà il film con Keanu Reeves

Warner Bros. ha anticipato di quattro mesi la data d'uscita di Matrix 4, sequel con Keanu Reeves, ora in arrivo a dicembre 2021. A vent'anni di distanza dall'uscita nelle sale del primo film del franchise, nel 2019 i fan sono rimasti piuttosto stupiti di apprendere la notizia di un nuovo progetto legato all'universo creato dalle sorelle Wachowski.

Matrix 4 ha iniziato la produzione nei primi mesi del 2020, con l'obiettivo di arrivare in sala all'inizio del 2021. Tuttavia la pandemia ha costretto le major a slittare diverse produzioni in cantiere e interrompere i lavori. Il ritorno di Neo e Trinity doveva aspettare. Le riprese del film sono ricominciate di recente e ora Warner Bros. ha deciso di spostare la data d'uscita a dicembre 2021.



Nello specifico al 22 dicembre 2021, dopo che inizialmente era stato annunciato nei cinema per il 1° aprile 2022. Uno 'scherzo' da pesce d'aprile che certamente è una buona notizia in un mare di pessimismo generale.

Non è chiaro al momento quale sia il motivo specifico dell'anticipo del film, ma in questo momento la produzione è attiva e le riprese sono in corso quindi Warner Bros. spera che si possa arrivare alla fine del 2021 con il film in procinto di uscire nelle sale americane e internazionali.

In ogni caso la scelta di Warner Bros. è certamente rara in questo periodo ad Hollywood, dopo gli slittamenti di film di grosso calibro come The Batman. Anche Dune è stato posticipato al 2021.

Un'altra buona notizia per Warner è che probabilmente il periodo natalizio è perfetto per consentire a Matrix 4 di ottenere degli ottimi incassi al box-office. Tuttavia persiste questa situazione d'incertezza che non permette al mondo del cinema di riprendere davvero slancio dopo la pandemia di Coronavirus.



