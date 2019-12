Matrix 4 sta arrivando: la Warner. Bros rende nota la data d'uscita

Dopo l'arrivo di Jonathan Groff e la scritturazione di Toby Onwumere a così poca distanza l'uno dall'altro avremmo dovuto sospettare che grandi notizie erano in arrivo direttamente dal set di Lana Wachowski: finalmente sappiamo la data d'uscita dei Matrix 4.

Se state tirando un sospiro di sollievo, misto ovviamente ad eccitazione, aspettate ancora un attimo perché purtroppo non vedremo il quarto capitolo di Neo e Trinity fino al 21 maggio 2021, giorno in cui la pellicola farà il suo debutto sul grande schermo.

Il franchise di Matrix è iniziato nel lontano 2003 e dopo aver visto la graduale ascesa e rovinosa caduta delle macchine sembrava che finalmente un lungo periodo di pace stesse per arrivare, quindi cosa aspettarci dal quarto capitolo?

Le notizie in merito sono davvero poche e ad infittire il mistero i ruoli tutt'oggi sconosciuti di Groff e Onwumere, così come quello di Neil Patrick Harris, prima celebre new entry del sequel.

Non ci resta che aspettare nuovi dettagli dalla regista Wachowski, ormai indissolubilmente legata al franchise della Warner Bros... Sempre che tutto ciò non sia un'illusione delle macchine.

Per ulteriori curiosità vi rimandiamo al nostro approfondimento su Matrix 4, progetto tanto rischioso quanto intrigante.