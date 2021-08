Matrix 4: svelati il titolo e le prime scene, Keanu Reeves ha un look alla John Wick!

Il panel Warner Bros. al CinemaCon 2021 è stato ricco di sorprese ma Matrix 4, il nuovo film della saga con Keanu Reeves, ha rubato la scena con lo svelamento del tanto atteso titolo ufficiale e anche del primo trailer.

Il nuovo film della saga si intitolerà "The Matrix Resurrections", confermando il titolo che era già trapelato in precedenza. Inoltre, Aaron Couch di The Hollywood Reporter, che era presente all'evento, ha anche svelato su Twitter che Warner Bros. ha svelato alcuni filmati in anteprima. Come potete vedere nel post in calce, Couch ha rivelato ciò che ha visto scrivendo: "Ragazzi, non so nemmeno da dove cominciare con The Matrix. Wow! Si intitola The Matrix: Resurrections. Thomas Anderson è in terapia, e ha dimenticato che cos'è Matrix. Incontra Trinity in una caffetteria. I due non si ricordano l'uno dell'altro...".

Inoltre, sembra anche che Keanu Reeves avrà un aspetto simile a John Wick. In un altro tweet, Sean O'Connell di CinemaBlend ha aggiunto: "Nel filmato di Matrix 4 (MOLTO BREVE) Neo aveva i capelli e la barba lunghi, stile John Wick".

Matrix Resurrections vedrà anche il ritorno di Jada Pinkett Smith come Niobe, Lambert Wilson come The Merovingian e Daniel Bernhardt come Agent Johnson. Tra le new entry Yahya Abdul-Mateen II, che potrebbe essere un giovane Morpheus, e poi Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra e Christina Ricci. La data di uscita è fissata per il 22 dicembre prossimo.