Matrix 4, la star rivela: 'Vedere Keanu Reeves nei panni di Neo è incredibile'

L'hype per il quarto capitolo di Matrix è alle stelle. I fan hanno aspettato per oltre 15 anni di poter rivedere Keanu Reeves nei panni di Neo e, quello che sembrava un sogno irrealizzabile sta finalmente per diventare realtà.

Questo film ci farà rincontrare non solo vecchie conoscenze ma, ci presenterà anche nuovi attori. Tra questi entrerà a far parte di Matrix 4 anche Jessica Henwick che interpreterà un ruolo che non è stato ancora rivelato. L'attrice ha rivelato nelle scorse ore quanto sia incredibile lavorare al fianco di Keanu Reevs: "È incredibile, sono cresciuta guardando questi film. La prima volta che Keanu ha parlato nei panni del suo personaggio e ha detto le battute di Neo, Yahya [Abdul-Mateen II] e io strabuzzato gli occhi, abbiamo pensato: 'Oh mio Dio, sta accadendo!'. Non riuscivamo a crederci".

L'entusiasmo dei nuovi arrivati ​​di Matrix 4 è del tutto comprensibile. The Matrix Revolutions è uscito nei cinema nel 2003, quindi sono passati quasi due decenni dall'ultima volta che abbiamo fatto il pieno di Neo, Trinity e del resto degli indimenticabili personaggi del franchise. Il fatto che Jessica Henwick sia stata una delle prime persone ad aver visto Keanu di nuovo in azione potrebbe fornirci qualche piccolo indizio sul suo ruolo. Ovviamente, non sappiamo ancora cosa potremo aspettarci dal team di Matrix 4. Sappiamo che Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II non sono le uniche nuove aggiunte al cast. Ci saranno infatti anche Neil Patrick Harris, Jonathan Groff e Toby Onwumere.

In controtendenza rispetto a ciò che attualmente sta accadendo nel mondo del cinema, l'uscita di Matrix 4 è stata anticipata. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2021.