Matrix 4, una star di Reloaded pronta a tornare nel sequel: ecco di chi si tratta

Nuovo ingresso nel cast di Matrix 4, direttamente dal passato della saga. Una vecchia conoscenza del franchise delle sorelle Wachowski è stata ufficializzata nelle ultime ore e sarà uno dei membri del parterre di star che riporteranno sul grande schermo uno degli universi fantascientifici più apprezzati dell'intera storia del cinema.

Si tratta di Daniel Bernhardt nel ruolo dell'agente Johnson, già interpretato in Matrix Reloaded nel 2003. Il quarto film del franchise comprende già nel cast Keanu Reeves nell'iconico ruolo di Neo, insieme a Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett Smith.

Laurence Fishburne e Hugo Weaving non dovrebbero tornare e quindi mancheranno i personaggi di Morpheus e dell'agente Smith.



Deadline riporta che Daniel Bernhardt invece farà parte del cast; l'agente Johnson è stato introdotto nella trama per la prima volta in Matrix Reloaded, affrontando epiche scene di combattimento contro Neo e Morpheus. Il personaggio è comparso soltanto in un film ed è stato visto l'ultima volta combattere con Ghost e Niobe.

Bernhardt è un esperto di arti marziali e un abile stunt-man e i suoi credit comprendono titoli quali Hunger Games: La ragazza di fuoco, John Wick, Logan e Birds of Prey. I report su Matrix 4 sono iniziati a marzo 2017, con il film confermato nell'agosto 2019 e la produzione che ha iniziato i lavori (poi interrotti causa pandemia) lo scorso febbraio.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell. Alcune new entry già annunciate sono Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II e Jonathan Groff.



