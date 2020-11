Matrix 4: spopola una nuova teoria sulla trama del film con Keanu Reeves

Quasi vent'anni dopo l'uscita di Matrix Revolutions, la saga è definitivamente pronta a tornare con un quarto capitolo al momento intitolato semplicemente Matrix 4. I dettagli sulla trama sono ancora rigorosamente top secret, ma in queste ore sta circolando una nuova teoria su quello che vedremo al cinema una volta spente le luci della sala.

La teoria, diffusa dalle pagine di Screen Rant, spiega in breve perché nel quarto capitolo rivedremo gli Agenti del sistema Matrix nonostante la loro sconfitta nella trilogia precedente, dove erano stati inglobati dal programma impazzito ed ex-Agente Smith, poi sconfitto grazie al sacrificio finale di Neo. Sappiamo che nella pellicola Keanu Reeves tornerà nei panni di Neo, ma Hugo Weaving non comparirà nuovamente come Smith.

Nonostante la sua assenza, Weaving aveva confermato che i piani erano quelli di far tornare Smith nel nuovo film e sappiamo che tornerà Daniel Bernhardt nei panni dell'Agente Johnson. Avevamo lasciato la storia con la pace stipulata tra umani e macchine, ma qualcosa sembra essere andato storto da allora. Stavolta però non è detto che gli Agenti siano i villain della storia.

Il programma Agente è stato creato dalle macchine per imporre un ordine totalitarista al sistema Matrix, ma la vittoria di Neo nell'ultimo film aveva decretato che gli umani potessero essere liberi di scegliere il loro destino e la messa al bando quindi degli Agenti. Ci sono parecchie possibili spiegazioni sul loro ritorno: che il Merovingio stia guidando un team di programmi esuli e li inserisca nel mondo pacifico, Agenti compresi, oppure potrebbero essere stati richiamati dalle macchine e il ritorno di Neo spiegherebbe che qualcosa è cambiato nel frattempo. Forse l'accordo di pace è saltato?

Intanto, Keanu Reeves è tornato calvo sul set di Matrix 4, proprio come nel primo film della trilogia; Jessica Henwick è convinta che Matrix 4 cambierà l'industria del cinema.