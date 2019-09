Matrix 4: rivelato il titolo di lavorazione e la possibile data di inizio riprese

Il quarto capitolo di Matrix è ufficialmente in sviluppo presso Warner Bros. e grazie a un nuovo report ora abbiamo una data indicativa per l''inizio della produzione del film.

Secondo quanto rivelato da Production Weekly, infatti, le riprese dell'atteso sequel che vedrà il ritorno Keanu Reeves nella saga dovrebbero partire intorno a febbraio 2020, con Chicago come luogo principale per i lavori: possibile che il film arrivi al cinema già nel 2021?

In attesa di sapere i pani di Warner per la distribuzione, il report ha rivelato anche il titolo di lavorazione del film: sotto la guida di Lana Wachowski, che questa volta si occuperà della regia del film senza la sorella Lilly, le riprese di Matrix 4 avverranno sotto il nome di Project Ice Cream.

Il film sarà scritto da Lana Wachowski insieme a Aleksander Hemon e David Mitchell, e oltre a Keanu Reeves nei panni di Neo è confermato anche il ritorno di Carrie Anne-Moss nel ruolo di Trinity; tra i produttori figura anche Grant Hill, mentre la fotografia sarà curata dal premio Oscar John Toll (Vento di Passioni, Braveheart).

Per altri approfondimenti potete leggere il nostro Everycult su Matrix. Siete curiosi di sapere come proseguirà il franchise? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.