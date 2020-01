Matrix 4: le riprese inizieranno il mese prossimo a San Francisco

Nella notte è stato confermato che la Warner Bros. inizierà le riprese del quarto capitolo della saga di Matrix il mese prossimo nella città californiana di San Francisco, con una sessione che andrà avanti dal 5 febbraio all'1 marzo.

Secondo un nuovo rapporto, recentemente è stato lanciato un casting-call dalla Dwyer Casting, che si è detta alla ricerca di qualche comparsa di sfondo per un film il cui titolo di lavorazione risulta essere Project Ice Cream, che stando alle fonti sarebbe proprio quello del nuovo film della saga di Neo e Trinity.

Al momento, sono stati resi disponibili alcuni dettagli sul sequel. Sappiamo che Lana Wachowski, che ha co-diretto la trilogia originale di Matrix insieme a sua sorella Lily Wachowski, tornerà per dirigere il progetto. Altri membri del cast di ritorno del passato includono Jada Pinkett Smith come Niobe e, molto probabilmente, Lambert Wilson come The Merovingian. Tra le new entry citiamo Max Riemelt, Jessica Henwick (Iron Fist), Jonathan Groff (Mindhunter), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Toby Onwumere (Empire) e Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen). Si dice che Abdul-Mateen interpreterà un giovane Morfeo, ma questo non è ancora stato confermato.

Ovviamente i protagonisti saranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. La data di uscita è fissata per il 21 maggio 2021.

