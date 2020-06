Matrix 4 riparte, ecco Keanu Reeves e Neil Patrick Harris sul set

Dopo mesi di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus che ha di fatto congelato le produzioni a Hollywood e nel mondo, le riprese di Matrix 4 possono ripartire in sicurezza e infatti Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss e Neil Patrick Harris sono già stati avvistati sul set di Berlino.

Alla produzione del film è stato dato infatti il via libera per la ripresa delle operazioni dalla città di Berlino e per visualizzare le immagini che ritraggono i vari attori sul set vi rimandiamo alla pagina di TMZ. Sorprende vedere finalmente Neil Patrick Harris sul set, dato che la natura del suo personaggio nel film è ancora avvolta nel mistero, ma alcune voci dicono dovrebbe interpretare uno dei villain.

Sarà anche interessante scoprire come verrà spiegato il ritorno in scena di Neo e Trinity, dato che i loro personaggi morivano al termine di Matrix Revolution. Se non altro sappiamo il motivo per cui le due star hanno fatto ritorno per Matrix 4, che sarà diretto in solitaria da Lana Wachowski, dopo che la sorella Lilly ha deciso di abbandonare Hollywood.

"Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa con cui sono immediatamente entrato in risonanza. Questa è stata la sola ragione che mi ha spinto a tornare. E lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato qualcosa di speciale e la storia in sé ha diverse cose significative da dire, qualcosa da cui si può trarre reale nutrimento", ha detto Reeves.

Anne-Moss ha invece aggiunto: "Non avrei mai pensato che sarebbe potuto succedere. Non è mai stato nel mio radare un capitolo 4. Quando mi è stato poi presentato nel mondo in cui mi è stato presentato, con un'incredibile profondità e un'integrità artistica sorprendente, ho solo pensato che fosse un vero dono. È stato davvero eccitante".

Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 1° aprile 2022.