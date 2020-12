Matrix 4, il suo rilascio su HBO Max contraddice il messaggio della trilogia originale

Come ormai sappiamo piuttosto bene, Warner Bros ha deciso di far uscire in contemporanea sia al cinema che su HBO Max l'intero catalogo cinematografico del 2021. Tra queste pellicole c'è anche l'attesissimo Matrix 4 ma, il suo rilascio su una piattaforma streaming sembra contraddire totalmente il messaggio della trilogia originale.

Matrix 4 segna un ritorno all'amato franchise dopo quasi due decenni. La regista Lana Wachowski è tornata per co-scrivere e dirigere il quarto film della serie, sebbene sua sorella Lilly non sia coinvolta nel progetto. È difficile prevedere come potrebbe essere il mondo alla fine del 2021, ma si spera che per allora, ci sarà stato un ritorno relativo alla normalità.

Quando The Matrix ha debuttato per la prima volta nel 1999, l'epopea fantascientifica è stata lodata per i suoi ambiziosi CGI e gli effetti visivi digitalizzati. L'estetica del franchise di Matrix è sempre sembrata piuttosto computerizzata, aveva senso dunque vederlo al cinema, in un luogo in cui vengono usate chiaramente tecnologie superiori rispetto a quelle che potremmo avere nel salotto di casa nostra. Con la trilogia originale, le sorelle Wachowski stavano cercando di analizzare la crescente digitalizzazione delle nostre vite e dimostrare quanto potesse essere davvero rovinosa l'ascesa dei computer. Ora che tutto il nostro tempo è speso tra pc e smartphone, soprattutto dopo la pandemia che ci ha rinchiusi in casa per molto tempo, la vita contemporanea sta cominciando a somigliare molto alla visione delle Wachowski di una realtà simulata in Matrix.

Insomma tutto il senso della trilogia originale così andrebbe perduto e probabilmente proprio come Villenueve, anche la regista di Matrix 4 sarà concorde nel dire che gli spazi comuni come i cinema offrono alle persone l'opportunità di resistere al dominio della tecnologia e della simulazione. Quindi ha senso mandare una pellicola del genere in streaming? Ai posteri l'ardua sentenza.